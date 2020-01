© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ci vediamo lunedì!". Saluta così i tifosi del Parma Jasmin Kurtic. Come riporta Sky Sport il centrocampista sloveno ha lasciato Ferrara ed è arrivato in terra parmense in serata, confermando dunque lo stato avanzato della trattativa tra club. Adesso l'ormai ex giocatore della SPAL sosterrà le visite mediche, probabilmente già in serata, e poi apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori gialloblù. A questo punto molto probabile una sua convocazione già per Parma-Lecce di lunedì sera.