© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata d'esordio per Jasmin Kurtic in casa Parma. In attesa della presentazione di domani, tramite il suo profilo Instagram, lo sloveno ha voluto dare un primo saluto ai tifosi. "Felice e orgoglioso di essermi unito a un così grande club. Non vedo l'ora di vestire questa maglia e di dare tutto per questa squadra e i suoi tifosi".