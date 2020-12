Parma, Kurtic: "Oggi creato più che a Milano, dobbiamo essere più concreti"

Al termine di Parma-Cagliari, ai microfoni di Sky è intervenuto Jasmin Kurtic, centrocampista crociato, vicino al gol ad inizio ripresa. Ecco le sue parole: "Siamo un po’ rammaricati perché abbiamo condotto una buona gara, affrontata bene, nella quale meritavamo con tutto il cuore i tre punti. Prendiamoci questo punto, teniamoci questo buon atteggiamento in campo fino alla fine: abbiamo concesso poco e continuiamo a lavorare guardando avanti. A Milano abbiamo realizzato due reti non creando tantissimo, mentre oggi abbiamo creato tanto ma c’è mancato quel pizzico per metterla dentro. Abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo creato delle opportunità però, come ha detto anche il mister a fine partita, è andato tutto benissimo ma per fare un salto di qualità dobbiamo essere più concreti, aggressivi e convinti davanti alla porta“.

“Il nostro percorso di crescita parte tutto dalla testa, dall’atteggiamento con cui entriamo in campo - conclude il centrocampista. - Ogni volta che difendiamo bene tutti, sotto la linea della palla, possiamo poi essere pericolosi quando ripartiamo o quando giochiamo. Lì davanti abbiamo dei calciatori importanti, veloci, strutturati fisicamente. E poi ci sono anche giocatori di inserimento con i quali possiamo fare qualche gol. Tutto parte dal nostro atteggiamento”.