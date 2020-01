Parma, Kurtic primo obiettivo in mezzo: ma la SPAL chiede 5 milioni

© foto di Federico Gaetano

Daniele Faggiano sembra aver individuato in Jasmin Kurtic il rinforzo ideale per il centrocampo del Parma. Il mediano, da una stagione e mezzo alla SPAL, sembra intenzionato a voler cambiare maglia, tanto da aver rotto con l'ambiente ed in particolare con l'allenatore Leonardo Semplici, tanto che rischia di finire in panchina nonostante i due gol in campionato, che lo rendono uno dei migliori marcatori della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da ParmaLive.com, la richiesta è di 5 milioni di euro, ritenuti troppi al momento dal Parma. In ogni caso, sembra molto difficile una permanenza dello sloveno a Ferrara.