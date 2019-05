Parma, l'ad Carra: "Ora possiamo programmare la prossima stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amministratore delegato del Parma, Luca Carra, è intervenuto sulle frequenze di Radio Parma per celebrare la salvezza raggiunta dai crociati "Era fondamentale raggiungere la salvezza quest’anno per terminare quel percorso di crescita fatto in questi quattro anni. Adesso abbiamo il tempo di programmare bene la prossima stagione. Fino ad ora abbiamo cambiato campionato ogni anno, ora si possono fare scelte a medio lungo termine".

Sulla forza del gruppo - "Tutti uniti abbiamo ottenuto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ed è stato così anche domenica. Tutti sono stati determinanti, partendo dal pubblico che ha risposto come ci aspettavamo. Ed è stata una vittoria del gruppo: tutti sono stati vicini alla squadra".

Il momento più bello di questa cavalcata - "E' difficile scegliere il momento più bello. Anche se questa volta abbiamo potuto festeggiare appena terminata la nostra partita, senza aspettare i risultati degli altri campi. E’ stata una grossissima soddisfazione dopo i timori che ci aveva dato l’Empoli“.

Chiusura con alcuni ringraziamenti - "Sono stati quattro anni pieni ma ricchi di soddisfazioni. Vorrei dedicare questa vittoria a tutti quelli che si sono impegnati e hanno faticato per ottenerla. Con un ringraziamento particolare a tutto lo stadio. Una salvezza voluta e conquistata da tutti".