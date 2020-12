Parma, l’attacco non gira. E così vincere e convincere è quasi impossibile

vedi letture

Zero tiri in porta. Zero tiri in porta come contro la Fiorentina, l’ultima gara di campionato giocata dal Parma tra le mura amiche del Tardini, terminata, come la sfida contro il Benevento, con uno scialbo 0-0. L’attacco di Liverani fa fatica, e dire che l’ex tecnico del Lecce, storicamente, costruisce macchine da gol, subendo anche dietro. Invece questo Parma non riesce ad essere incisivo sotto porta, con soli dieci gol fatti in dieci giornate, meglio solo di Genoa e Crotone. Dopo la vittoria di Marassi dello scorso lunedì, i crociati erano chiamati alla prova del nove in un nuovo scontro diretto, ma dopo un inizio interessante, i ducali si sono man mano spenti, impattando contro l’organizzazione della squadra di Inzaghi, più attenta a non prenderlo che a farlo.

STERILITÀ - Zero gol per Cornelius, zero per Inglese, uno per Karamoh e quattro per Gervinho, distribuiti in due partite: l’attacco crociato fa fatica. Il Parma crea pochissimo e non concretizza, se non tramite squilli e strappi personali, con una collettività ancora ampiamente distante. Dopo i buoni segnali di Marassi, la squadra di Liverani contro il Benevento ha compiuto un passo indietro, in uno scontro diretto che era importante non perdere, ma che non sarebbe stato così complicato vincere.

CALENDARIO OSTICO - Quattro gare con diverse graduazioni di difficoltà da qui alla fine del 2020 per il Parma, che affronterà Milan, Cagliari, Juventus e Crotone. Due gare complesse e due alla portata, contro un Cagliari altalenante e un Crotone che in questo campionato sta faticando, sul fondo della classifica. I crociati hanno mostrato di essere una squadra da trasferta, con le migliori prestazioni arrivate lontano dal Tardini (a San Siro con l’Inter e a Marassi contro il Genoa). Domenica a San Siro contro la corazzata Milan la squadra di Liverani cerca il miracolo, che possa dare qualche certezza in più e chiudere al meglio un 2020 fatto di molti alti e bassi.