Potrebbe essere un centrocampista il primo acquisto di gennaio del Parma. Se Marco Parolo sembra più lontano, in rialzo paiono le quotazioni di due giocatori della SPAL. Lo riferisce la redazione di TvParma, secondo cui il club ducale, oltre a Jasmin Kurtic, sarebbe interessato anche al classe 1996 nativo di Roma, Alessandro Murgia. Tra campionato e Coppa Italia, il ragazzo cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio ha sin qui collezionato 15 presenze in maglia biancazzurra, siglando anche una rete e un assist, sempre contro il Lecce. Murgia vanta in carriera anche 12 gettoni in Europa League, competizione che lo ha visto anche andare in gol contro il Vitesse nel settembre del 2017.