Fonte: viaemilianews

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, l'ultima idea per l'attacco del Parma potrebbe essere rappresentata da Antonino La Gumina, attaccante dell'Empoli. Al momento si parla di ipotesi, visto che di offerte ufficiali non ce ne sono, ma La Gumina potrebbe essere un profilo interessante per il Parma, e l'offerta potrebbe arrivare a breve. Difficile che parta a titolo definitivo, più semplice un prestito con diritto di riscatto.