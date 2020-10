Parma, la gioia di Osorio: "Emozionato e felice di essere qui, darò tutto per questo club"

Yordan Osorio, nuovo difensore del Parma, ha festeggiato l'ufficialità del suo trasferimento in maglia crociata con un lungo post sul proprio account Instagram. Queste le sue parole: "Una nuova tappa nella mia vita e carriera professionale inizia al Parma, in Italia. Sono molto emozionato e felice, insieme alla mia famiglia, di raggiungere un club con così tanta storia e un campionato come la Serie A, dove sono passati molti dei migliori calciatori della storia. Un Paese anche con titoli mondiali e dove si vive il calcio con passione. Voglio ringraziare il Porto per il tempo che ho passato lì, in un club così grande che mi ha dato lezioni. Grazie al Parma per essersi fidato di me e per aver investito su di me per le prossime 4 stagioni, darò tutto per raggiungere traguardi importanti; e grazie al mio team di lavoro per avermi accompagnato in ogni momento e aiutato nella gestione della mia carriera di calciatore professionista. Forza Parma".