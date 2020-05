Parma, la Juve potrebbe non dare l'ok alla permanenza di Kulusevski dopo il 30 giugno

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino la Juventus potrebbe non dare il via libera al prolungamento momentaneo della presenza di Kulusevski tra le fila del Parma. Fino al 30 giugno il giocatore sarà regolarmente gialloblu visti gli accordi per il prestito dopo l'acquisto da parte dei bianconeri, ma dopo tutto potrebbe cambiare. Dalla Continassa potrebbe non arrivare l'ok al proseguimento del campionato da parte dello svedese con la maglia Ducale indosso, magari per evitare possibili infortuni che ne condizionerebbero il rendimento in vista della prima stagione a Torino.