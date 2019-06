Parma, la permanenza di Sepe non è scontata. Idea Mirante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma potrebbe riabbracciare Antonio Mirante. Come riporta Quotidiano.net, la Roma sta valutando diversi profili per la prossima stagione e l'esperto portiere potrebbe tornare a fare il secondo, dopo aver chiuso il campionato da titolare. Tutto dipenderà dal club ducale, che può scegliere la via della continuità riscattando Luigi Sepe per 5,5 milioni dal Napoli, oppure tentare di convincere il classe 1983, con cui il rapporto si interruppe dopo il fallimento di 4 anni fa.