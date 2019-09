Parma, la rosa cortissima è un rischio. Intransigenza o ambizione?

Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini

18 over più 6 under, di cui tre portieri, non solo certo un numero abbondante: così il Parma affronterà la prossima stagione di Serie A. In difesa i quattro terzini dovranno compensare la presenza di soli tre centrali di ruolo, ma la duttilità di Gagliolo e Laurini rassicura da un certo punto di vista e lo stesso Darmian può disimpegnarsi come centrale. In mezzo gli addii di Machin e Rigoni rendono forse il reparto mediano a rischio in caso di infortuni, specie con un giocatore come Espinoza tutto da valutare nel calcio europeo, ma questa è stata la scelta del club: lavorare con meno uomini e puntare più sulla qualità.

Davanti il caso più eclatante: la messa fuori rosa di Siligardi (puramente "punitiva" come ha spiegato anche il ds Faggiano ieri in conferenza stampa, ndr) visto che nella lista ufficiale ci sono ben tre spazi vuoti tra gli over, non consente grande margine di manovra a D'Aversa, che nelle prime due gare ha puntato forte sul trio Kuluveski-Gervinho-Inglese e ha un Karamoh che scalpita in panchina. E null'altro sugli esterni, considerando che Cornelius e Adorante sono chiaramente indicati al ruolo di vice-Inglese. Una mossa che tradisce un duplice messaggio: quello di far capire a Munari e a Siligardi stesso che il percorso a Parma è concluso, qual'ora volessero analizzare proposte provenienti dall'estero. Ma anche alzare il livello e sgravare la rosa di elementi evidentemente non ritenuti all'altezza delle ambiziosi del club, sebbene importanti nella risalita fino alla Serie A della squadra.