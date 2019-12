Parma, la rosa è corta: D’Aversa vuole un’entrata per reparto

Fonte: Inviato a Parma

“La rosa è corta” è stato un po’ il leitmotiv di questo inizio di stagione dal Parma, che sul campo ha conquistato uno straordinario quanto sorprendente settimo posto, nonostante la miriade di infortuni che ha negato a Roberto D’Aversa la possibilità di schierare almeno per una volta l’undici “ideale” di questo Parma. Un attacco decimato dai guai fisici che ha costretto il tecnico nativo di Stoccarda a inventarsi alternative rivelatesi clamorosamente vincenti, come quel Kucka prima punta e il tridente leggero vistosi a San Siro contro l’Inter, oltre a un centrocampo e una difesa più volte schierata con gli uomini contati.

D’Aversa lo ha ripetuto in conferenza stampa pre Parma-Brescia e lo ha ribadito anche domenica nel post gara: il Parma ha bisogno di un rinforzo per reparto, anche per non incappare nella riproposizione della seconda parte di stagione dello scorso, dove i crociati, dopo aver conquistato 28 punti in venti giornate, entrarono in un baratro provocato dai continui infortuni e non riuscirono più ad esprimersi come nella prima parte di stagione.

Un rinforzo per reparto, dicevamo. Al momento il Parma può contare su sette difensori, cinque centrocampisti e sei attaccanti, oltre ai tre portieri. La coperta è corta soprattutto in mezzo al campo, dove in più occasioni D’Aversa si è ritrovato con gli uomini contati e senza possibilità di variazioni. Anche in attacco c’è stato più di qualche problema: gli infortuni a lungo termine di Inglese e Karamoh hanno creato parecchi buchi, considerando anche gli acciacchi che hanno subito Cornelius e Gervinho, che in più occasioni hanno dovuto saltare partite per guai muscolari. Facile ipotizzare dunque che se ci dovessero essere investimenti in quel di gennaio, sarebbero tutti utili a rimpolpare questi due reparti. Non ci sono ancora nomi ben definiti da poter accostare ai crociati, con il direttore Faggiano già al lavoro da settimane per cercare quel colpo che in ogni sessione è riuscito sempre a piazzare. Possibile qualche sorpresa dall’estero, che nelle ultime stagioni ha portato in città giocatori del calibro di Bruno Alves, Kucka, Gervinho, giocatori in cerca di una nuova chance e che in Emilia stanno rivivendo una sorta di seconda giovinezza.

Ancora qualche giorno e il mercato sarà ufficialmente aperto. E chissà cosa potrà succedere.