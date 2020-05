Parma, la Serie A è alle porte: il 13 in campo con il Torino? E intanto il mercato...

Sono giornate intense quelle che sta vivendo il Parma. Se a Collecchio gli allenamenti sono ricominciati, con la squadra di D’Aversa quasi al completo che ha ripreso con le sedute di gruppo da qualche giorno, dopo essersi sottoposta ai tamponi nella giornata di ieri, sul campo, quello di Serie A, i crociati potrebbero tornare protagonisti a breve. Se, come pare, la ripresa del campionato ripartirà dal recupero della venticinquesima giornata, la prima in cui quattro gare vennero rinviate per l’emergenza coronavirus, i crociati saranno tra le prime otto squadre a tornare in campo, forse il prossimo 13 giugno, a Torino contro la squadra di Moreno Longo. Mancano poco meno di tre settimane ormai, e nei prossimi giorni ci saranno novità, con l’attesissima riunione di giovedì 28 in cui finalmente verrano date delle date e delle risposte.

E se dal campo arrivano poche certezze, fuori la situazione non è più chiara. Il mercato è già impazzato e, nonostante non sia ancora chiaro il budget a disposizione, le prime telefonate ci sono già state. Sepe piace a molti, soprattutto al Napoli, il destino di Kulusevski (e di tutti coloro in scadenza il 30 giugno) è in bilico, ma in entrata qualcosa è già stato fatto. Il direttore Faggiano qualche settimana ha annunciato la definizione di un colpo, per cui manca giusto l’ok finale. Che sia Benali? Di certo non è Giovinco, che piace tantissimo ma che è molto complicato. Siamo alle porte di giugno, ma sarà un giugno anomalo: più campo e meno mercato, anche se…