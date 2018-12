© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bruttissime notizie per il Parma e soprattutto per Alberto Grassi. Il centrocampista rientrato da poco in squadra, riporta Sky Sport, si sarebbe infatti procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio che lo costringerà quindi ad un lunghissimo stop. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.