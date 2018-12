© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bruttissime notizie per il Parma e soprattutto per Alberto Grassi. Il centrocampista rientrato da poco in squadra, riporta Sky Sport, si è infatti procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio che lo costringerà quindi ad un lunghissimo stop. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.