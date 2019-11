Parma, la sostenibile leggerezza di un ottavo posto in classifica

© foto di Giacomo Morini

Il successo sulla Roma spedisce il Parma in orbita, relativamente parlando, con due settimane di sosta da affrontare: ottavo posto solitario e medesimo rendimento di punti rispetto all'anno scorso, quando i crociati costruirono la salvezza praticamente tutta nel girone d'andata. Quello dei crociati è un cammino davvero notevole, considerando che gli inciampi non sono mancati: il fattore Tardini è stato assolutamente decisivo, ma anche il cammino fuori casa non è da buttare, specie dopo i bei pareggi colti contro Inter (l'unica in Serie A) e Fiorentina.

Con la leggerezza di un posto che nessuno si sarebbe potuto aspettare dopo la sconfitta contro la Lazio, tanto per dirne una, il Parma si appresta ad affrontare un periodo delicato come lo sono state tutte le sorte: tra il timore per nuovi infortuni, per i calciatori in Nazionale, e per i recuperi fisici programmati per i giocatori rimasti a Parma, che hanno tirato la carretta fino ad ora e necessitano di rifiatare. C'è poi quel Gervinho, fermatosi proprio durante la sfida alla Roma, le cui condizioni dovranno essere analizzate con grande attenzione.