Parma-Lazio, i voti ai tecnici: Inzaghi vince, D'Aversa si infuria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio si conferma la bestia nera numero uno del Parma, che però esce a testa alta da una gara che, soprattutto per quanto creato nella seconda frazione, avrebbe indubbiamente meritato di pareggiare. Ai ragazzi di Inzaghi basta una rete nel primo tempo di Caicedo per fare bottino pieno e portarsi a -1 dalla capolista Juventus. Ma le polemiche arbitrali sono e saranno il vero punto focale della sfida. Le pagelle dei tecnici:

ROBERTO D'AVERSA 6,5 - Ritrova Kulusevski ma non lo rischia, mentre non può esimersi dal mettere dal primo minuto Cornelius: la squadra gira, fa gioco, risponde colpo su colpo e non si arrende neanche dopo un gol beffardo. Visto il finale di gara la vera beffa sarebbe andarsi a giocare il derby di Reggio Emilia con ulteriori defezioni: se il Parma metterà in campo lo stesso livello di gioco di stasera, per la squadra di De Zerbi difficilmente ci sarà scampo.

Le pagelle del Parma

SIMONE INZAGHI 6 - Rischia le coronarie al 92esimo col calcio di rigore causato da Acerbi ma non fischiato da Di Bello. Cambia mezza squadra e ottiene risposte alterne: nessuno demerita fino in fondo, ma non è la solita Lazio e anche Immobile non è quello che abbiamo imparato a conoscere, quello che non sa perdonare. Certo Radu e Milinkovic-Savic sono attenuanti notevoli e di riffa o di raffa, si porta ad un punto dalla Juventus in classifica.