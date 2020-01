Parma-Lecce, voti ai tecnici: D'Aversa rischia e vince. Altro ko per Liverani

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma cancella il 5-0 di Bergamo, ottenendo un preziosissimo successo al cospetto del Lecce. Dopo un primo tempo deludente, i crociati si svegliano dal torpore e risolvono il match nella ripresa, grazie alle segnature di Iacoponi e Cornelius. Per i salentini il secondo ko in una settimana, ancora in uno scontro diretto dopo lo 0-1 casalingo contro l'Udinese. Le pagelle dei tecnici:

ROBERTO D'AVERSA 7 - Rischia molto col cambio di modulo, specie nel primo tempo, dove almeno in tre sembrano fuori ruolo e molto in difficoltà nell'interpretare le consegne del 4-2-3-1, un modulo che il Parma interpreta praticamente senza esterni. Deve fare a meno di Scozzarella e Gervinho, di nuovo, ma non rinunciare a fare la partita, con le caratteristiche la rosa gli consente. Kucka si dimostra un jolly preziosissimo e dopo un inizio di campionato da incubo Gagliolo è tornato il difensore affidabile che ha convinto il ct svedese a chiamarlo. Azzecca ancora una volta i cambi visto che l'inserimento di Cornelius porta al 2-0, stavolta non un cambio forzato, quindi il merito è tutto tuo.

Le pagelle del Parma

FABIO LIVERANI 5,5 - Le alternative in panchina sono quelle che solo, ma forse Lapadula sarebbe potuto entrare qualche minuto primo, vista la scarsa pericolosità in area di rigore mostrata dalla sua squadra. In sala stampa si appena agli episodi ma il Parma era andato molto più vicino al gol rispetto ai salentini anche prima del gol del vantaggio: il centrocampo non convince davvero, con Deiola che aggiunge dinamismo ma non qualità, quella è una esclusiva di Petriccione. Tachtsidis non garantisce il solito filtro e in cabina di regia fatica tantissimo.