Parma, Liverani cerca il trequartista e punta il suo Mancosu. Ma occhio alle piste estere

Fabio Liverani nella passata stagione sulla panchina del Lecce ha spesso utilizzato il 4-3-1-2, modulo che prevede l'utilizzo del trequartista, elemento attualmente non presente nella rosa del Parma. Così le voci di interessamenti crociati per giocatori che possano ricoprire quel ruolo si susseguono giorno dopo giorno e oggi La Gazzetta dello Sport pone in primo piano il nome di Marco Mancosu, che Liverani ha già avuto a Lecce nella passata stagione e di cui conosce pregi e difetti. Carli lavora in questa direzione, senza perdere di vista altri obiettivi, anche stranieri, ben sapendo che quel giocatore, cioè colui che indosserà i panni del trequartista, sarà un punto di riferimento per il nuovo Parma.