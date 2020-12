Parma, Liverani: "Con la Juventus l’approccio è stato intraprendente, giusto e cattivo"

Alla vigilia della sfida contro il Crotone, l'ultima del 2020, l'allenatore del Parma Fabio Liverani ha chiesto ai suoi ragazzi una grande prestazione dopo la sconfitta contro la Juventus. “Sicuramente è uno scontro diretto. Loro la vedono come una possibilità di riavvicinarsi, la vivono come uno scontro diretto importante e anche per noi ha un valore molto alto - ha detto Liverani al sito ufficiale del club -. Non è una sfida decisiva visto che siamo nel girone d’andata ma ha un valore alto e vogliamo riscattare la sconfitta di sabato con una prestazione importante. E’ la quarta partita in nove giorni, anche nelle buone prestazioni difficilmente abbiamo potuto analizzare le gare precedenti. Ci siamo concentrati un po’ di più sul prossimo avversario, in questo caso il Crotone, avendo a disposizione praticamente soltanto la rifinitura di oggi visto che ieri abbiam svolto un lavoro defaticante. E’ un momento in cui bisogna stringere i denti, lo sappiamo. E’ l’ultima fatica, dopo di ciò i ragazzi avranno il meritato riposo - soprattutto mentale - tornando dalle famiglie. Vogliamo fare una prestazione e un risultato positivo”.

Nonostante il 4-0, a Liverani il Parma non è dispiaciuto contro la Juventus: "La squadra, da Genova in poi, non ha mai sbagliato l’approccio mentale alle partite. A prescindere dal risultato, con la Juventus l’approccio è stato intraprendente, giusto e cattivo. La strada intrapresa è quella giusta, dobbiamo mettere dentro qualche risultato e questa partita ha un valore molto importante prima della sosta. Sicuramente qualche dubbio di formazione c’è, vedremo domattina la disponibilità e il recupero di qualche giocatore. Non è facile ma cercheremo di mettere in campo una formazione che possa essere in grado di fare una buona partita senza dimenticare i cinque cambi, che specialmente in questa gara saranno molto utili".