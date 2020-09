Parma, Liverani: "Difesa a 4, centrocampo a 3: davanti vedremo, senza Kulusevski persi tanti gol"

Fabio Liverani, nuovo tecnico del Parma, parla in conferenza stampa da nuovo allenatore dei ducali: "Le emozioni sono tante. E' una società con un passato storico importante, che è sempre stata nell'elite come squadra e come ambiente. La rinascita è stata di altissimo livello, è stata data continuità nella crescita. Chi sale dalla Serie B deve avere una proprietà solida e presente alle spalle. Il lavoro svolto da D'Aversa è stato di grandissimo livello. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene in questa società. In questo momento preferisco far vedere il lavoro che le parole: spero di avere presto un riscontro sul campo".

Quale modulo utilizzerà? Il trequartista verrà usato?

"Difesa a quattro e centrocampo a tre. Poi davanti vedremo le caratteristiche a disposizione. Con l'addio di Kulusevski e Caprari abbiamo perso dei gol, e dovremo cercare questi gol da qualche altra parte. Se dovesse andare via qualcuno cercheremo soluzioni adeguate, poi ci metteremo in campo secondo le caratteristiche dei giocatori".