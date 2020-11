Parma, Liverani: "Dobbiamo fare un percorso veloce per trasformarci da gruppo a squadra"

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia per Fabio Liverani, tecnico del Parma atteso domani dalla sfida del Tardini contro la Fiorentina: "Quali sono le prime sensazioni vedendo tutto il gruppo al completo o quasi? E’ stato tutto quanto, a prescindere dai nomi, bello. Vederli allenare - alcune delle paroe riportate dai canali del club - è stato per me motivo di grande orgoglio e di conferma di ciò che pensavo nei momenti di difficoltà: questo che abbiamo costruito, insieme alla Proprietà e al Direttore Sportivo, è un gruppo bello, di qualità, importante. Ad oggi dobbiamo fare un percorso veloce per trasformarci da gruppo a squadra. Anche i giocatori più esperti vedono che ci sono calciatori giovani, bravi e che possono darci una mano. Coloro che sono al Parma ormai da anni sono entusiasti di vedere e aiutare gente nuova, che porta entusiasmo e che, a loro volta, può trascinare".