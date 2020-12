Parma, Liverani: "Gervinho? Non sono preoccupato. Ci servono giocatori pronti"

vedi letture

Intervistato da DAZN, il tecnico del Parma Fabio Liverani fa il punto sul momento vissuto dai ducali: "Il problema non è dei singoli, ma della squadra che non riesce a supportarli. Cornelius e Inglese non sono al 150% per motivi diversi, sicuramente questo calendario fitto non permette loro di essere brillanti. Fermo restando che qualcosa davanti sul mercato dobbiamo fare. Gervinho? Non ho nessuna preoccupazione, ho un bellissimo rapporto con la dirigenza e la proprietà che sanno quello che serve per rimanere in Serie A. Noi dobbiamo migliorare questa squadra a livello numerico, soprattutto davanti: ci servono giocatori pronti".