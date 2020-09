Parma, Liverani: "Grassi e Inglese possono essere due nuovi acquisti"

A margine della conferenza stampa di presentazione di oggi pomeriggio, Fabio Liverani, nuovo allenatore del Parma, ha concesso un'intervista a Sky Sport in cui ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: "Ci sono diverse strade, ognuno crede nella propria, non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è un'idea di principio. Noi vorremmo provare ad avere un'idea di calcio e proporre gioco, allo stesso tempo sappiamo che avremo delle difficoltà perché ci sono degli avversari, delle squadre forti e bisogna essere anche pronti a non essere sempre belli. Però avere un'idea nella propria testa credo sia un vantaggio. Allenerò a modo mio, ma non vuol dire che non c'è la fase di non possesso, poi le caratteristiche dei giocatori spostano qualche gol in più in avanti e qualche d'uno di meno indietro ma quello poi dipende dalla squadra che viene costruita. Noi dobbiamo essere bravi come staff a non togliere le certezze e dare qualche conoscenza in più, credo che questo possa essere un vantaggio".

Il tabellino della prima amichevole può essere un segnale con Grassi e Inglese?

"Diciamo che era il primo allenamento collettivo che facevamo, ma abbiamo scelto così per vedere come stavano i ragazzi e Inglese e Grassi possono essere quei due giocatori "nuovi acquisti", perché hanno avuto problemi fisici importanti e mi auguro per loro e per noi che possano trovare quella continuità che manca da un po'".