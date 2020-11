Parma, Liverani ha due partite per dimostrare che ha in mano la squadra

Il Parma di Liverani nella giornata di ieri contro la Roma è mancato di grinta e di impegno. Un risultato netto che mette sul banco degli imputati il tecnico, visto che la squadra è praticamente al completo ma che della sua idea di calcio per il momento non si vede nemmeno l'ombra. Per questo serve un cambio di rotta immediato per evitare di trovarsi a vedere correre gli altri dal basso della classifica. "Ci sono due partite ideali per rimettersi in sesto - scrive La Gazzetta di Parma - la trasferta contro il Genoa e la sfida al Tardini col Benevento. Se Liverani ha in mano la squadra, è ora di dimostrarlo".