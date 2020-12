Parma, Liverani lancia Brunetta: "Crediamo in lui, è un giocatore che avrà il suo spazio"

Conferenza stampa odierna per il tecnico del Parma, Fabio Liverani, che in vista della gara di domani contro il Benevento si è soffermato anche su alcuni singoli: "Può essere la partita di Brunetta? E' un giocatore che, come detto da lui, è stato catapultato dall'Argentina dove il campionato era fermo da febbraio e non hanno ripreso. E' arrivato in Italia senza preparazione, ha avuto il Covid. Noi crediamo in lui, ha attitudine offensiva diversa da Gervinho e Karamoh, può giocare tra le linee e predilige più il fraseggio della verticalità, è un giocatore che avrà il suo spazio. Lo avrà dall'inizio, a partita in corso, questo è il nostro obiettivo. Deve crescere nella continuità, e gliela può dare solo l'allenamento o la partita, con cinque cambi sarà un giocatore importante".

