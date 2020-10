Parma, Liverani: "Non è facile lavorare in questo periodo, oggi undici assenti"

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del 2-2 contro lo Spezia: "Per com'è partita la gara, avevamo fatto meglio a Udine dove abbiamo perso. E' difficile lavorare in questo periodo: noi siamo colpiti molto pesantemente, oggi avevamo undici assenze. Non poter lavorare con la squadra è veramente difficile per poter compiere la trasformazione da gruppo a squadra, ci vuole continuità nella totalità della rosa. Partire da questo spirito di squadra è un bel punto di partenza, ma sono convinto che avendo la totalità della rosa possiamo diventare una squadra di buon livello".

In questa Serie A è possibile difendere?

"Credo si possa difendere. Una linea difensiva ha bisogno di trovare automatismi con i centrocampisti e gli attaccanti. Nessuno può pensare di poter difendere solo con i difensori. Oggi nella totalità del reparto sono stati bravi: Grassi terzino è stata una scelta figlia dell'emergenza, è normale che non era semplice giocare contro Gyasi, ma ha difeso e spinto bene. Sono entrati dalla panchina Sohm e Cyprien che ancora non conoscono l'italiano... ci vuole pazienza. So che la pazienza in Italia è poca, ma per adesso ci prendiamo questo punticino che muove la classifica, sperando di recuperare, attaccando con una buona organizzazione e rimanendo equilibrati".