Parma, Liverani: "Non mi interessa proporre 'il calcio di Liverani'. Mi adatto ai miei giocatori"

vedi letture

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato anche delle peculiarità della sua squadra e del gioco che sta cercando di proporre: "Noi abbiamo giocatori importanti che io non voglio stravolgere in nome di un tipo di calcio. I nostri attaccanti hanno delle caratteristiche e noi dobbiamo sfruttarli per le caratteristiche che hanno. Sarà difficile palleggiare con giocatori come Gervinho e Karamoh, non si può ricercare qualcosa che non c'è, bisogna metterli in condizione per esprimersi nelle loro qualità. Non ho né il piacere né il bisogno di far passare "il calcio di Liverani", il calcio di Liverani si adegua alle caratteristiche dei giocatori. Sarò bravo o meno bravo se tirerò fuori le caratteristiche migliori dai miei giocatori. Se domani ho Ibrahimovic lo servo in una maniera, non palleggio. Se ho Lukaku gioco verticale, se ho Gervinho, Karamoh, Cornelius e Inglese giocherò in una maniera per metterli in condizione migliore, ma non perché c'è il meglio o il peggio. L'allenatore oggi deve essere questo, deve unire le idee del calcio mettendole a servizio dei giocatori per farli rendere al meglio".