Parma, Liverani: "Pareggio giusto. Serve tempo, abbiamo fatto 3 allenamenti insieme"

Il tecnico crociato, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita: "Stasera non direi schiacciati, è stato un possesso palla molto sterile, orizzontale che lascia il tempo che trova. Non abbiamo subito nulla tranne un calcio di punizione e abbiamo avuto quelle 3/4 ripartenze in cui potevamo fare male. E' evidente che in questo momento avendo davanti un po' la coperta corta, perché ricordo che Inglese nel 2020 ha giocato 2 partite e Cornelius era fuori, noi obiettivamente non avevamo potenziale per cambiare durante la gara. Un pareggio credo giusto, con la squadra che cresce di compattezza e di autostima e recuperando giocatori dal Covid, che non si sono mai allenati, credo che questa squadra piano piano potrà giocare anche in maniera diversa, creando di più".

La difesa a 4 dunque non la abbandona, la abbiamo vista oggi in una situazione di emergenza?

"A prescindere dalla difesa a 4 o 5, credo che sia l'atteggiamento. Quando gli attaccanti troveranno la condizione, come Inglese, che stiamo aspettando, poi anche con due attaccanti e due esterni che possono accompagnare potremo fare bene. Brunetta oggi ha fatto bene che a calcio sa giocare, e ha fatto due soli allenamenti con noi. Karamoh è entrato molto bene, averli a disposizione tutti sarà un bene e si potrà pensare a qualcosa di diverso. Ma soprattutto si potrà cambiare a gara in corso".

Oggi il Parma è sembrato accontentarsi del pareggio, creando poco da dietro: è dovuto al cambio modulo?

"Abbiamo cambiato modulo, stiamo lavorando per questo. Cambiare un certo tipo di calcio è solo con l'allenamento che si può ottenere. Purtroppo tra Covid e Nazionali, con la partenza il 25 agosto, abbiamo fatto 3 allenamenti insieme. Non voglio trovare scuse. La squadra mi segue e mi risponde positivamente, con qualche risultato positivo arriveremo anche a fare qualcosa di diverso".

Hai parlato di gruppo che deve diventare squadra?

"Le sei settimane di ritiro ci sono mancate. Li inizi a creare una squadra, da un gruppo. Abbiamo cambiato presidente, direttore sportivo, allenatore: in due mesi è difficile e il Covid ci ha rallentato sicuramente perché siamo stati l'unica squadra ad averne otto insieme, quindi diventa difficile, specialmente per i nuovi. Però ti ripeto, ho grande positività perché la squadra ha tante qualità. Osorio oggi ha fatto una grande partita, Iacoponi che non ha giocato aveva sempre giocato bene. Ho un gruppo con tanti titolari e questo mi fa stare abbastanza sereno".

Sohm, può diventare titolare?

"Tutti possono diventare titolari in questo gruppo, è stato costruito apposta. Bisogna dare tempo ai ragazzi: la squadra li sta aiutando e sta supportando nel capire la lingua e il calcio. Su Sohm puntiamo tanto, ma anche su gli altri. Tra un mese, un mese un mezzo farò fatica a scegliere gli undici. Serve pazienza, ma noi andiamo avanti con il nostro pensiero. La società mi ha dato tempo e fiducia, ed un range in cui vorrebbe che la squadra si trovasse, facendo crescere i giovani insieme ai vecchi. Ci diamo dentro e lavoriamo"