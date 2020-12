Parma, Liverani: "Pari giusto, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo preso gol in superiorità"

vedi letture

Al termine di Milan-Parma, gara terminata con il risultato di 2-2, Fabio Liverani, allenatore dei crociati, ha così commentato la sfida ai microfoni di Sky: “Credo che l’analisi sia ampia. Siamo partita bene, abbiamo trovato il vantaggio, poi il Milan per venti minuti ha preso tre pali e obiettivamente meritava il pareggio. E’ vero pure che trovando il gol del 2-0 con Kurtic, abbiamo preso il gol del 2-1 su calcio da fermo. Dopo il 2-1 non abbiamo rischiato più nulla negli ultimi venticinque minuti e prendere il pari così è una beffa. C'è rammarico per l vittoria ma lavoriamo per crescere, non posso dire nulla ai ragazzi”.

Siete stati perfetti: bisogna gestire meglio il finale?

“Sì, il dispiacere è che dopo il 2-1 siamo stati ordinati e abbiamo concesso nulla. Eravamo in superiorità numerica e prendiamo gol in superiorità: dopo tre mesi la perfezione non è fattibile, lavoriamo per far crescere i nuovi insieme ai giocatori giù esperti sperando di trovare l’autonomia per vincere le partite”.

Pensavi questa partita?

“La forza del Milan è fuori discussione, pensavo che dalla parte di Gabbia e Calabria, dove poi è entrato Kalulu, con Gervinho potessimo creare problemi, e il primo gol è stato così con l'inserimento a rimorchio degli interni di centrocampo. La seconda giocata nasce con l’inserimento delle doppie mezzali, ci vuole tempo per gli automatismi, è normale, e poi ci sono giocatori diversi. Karamoh e Gervinho sono poco di manovra e molto di attacco diverso, dobbiamo trovare soluzioni diverse. Se il pari fosse arrivato prima ci sarebbe stato meno rammarico, fatto così dopo non aver subito quasi nulla dopo il 2-1 fa venire un po' di rammarico. Continuiamo a lavorare, l'obiettivo è far crescere i giocatori presi e mantenere la categoria con serenità".