Parma, Liverani su Inglese-Cornelius: "Con 4 gare in nove giorni ci sarà spazio per entrambi"

Il tecnico del Parma Fabio Liverani nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan ha parlato anche del ballottaggio Inglese-Cornelius davanti: "Roberto sta cercando di recuperare, ha bisogno di giocare. Devo fare delle scelte e fino ad oggi ho premiato Cornelius anche per una condizione migliore. Si giocano il posto, poi ci sono quattro partite in nove giorni e sicuramente l'occasione capiterà per entrambi e poi starà a loro mettermi in difficoltà".