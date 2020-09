Parma, Liverani sul mercato: "Dovremo fare in modo che il 6 di ottobre ci sia una squadra completa"

vedi letture

Fabio Liverani, tecnico del Parma, presenta la sfida al Napoli parlando del modo di giocare che dovrà avere la sua squadra domani: "Dobbiamo mantenere gli equilibri. Mettere il nuovo senza perdere il vecchio. Qualche manovra di costruzione per alzarci nella metà campo avversaria. Ma questo non vuol dire che non ci saranno partite in cui dovremo aspettare nella nostra metà campo".

Sul mercato: "Questa squadra ha perso Kulusevski e Caprari: 14/15 gol della passata stagione. Dobbiamo essere bravi a fare in modo che il 6 di ottobre ci sia una squadra completa, con magari qualche giovane che possa inserirsi grazie all'ossatura già presente