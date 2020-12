Parma, Liverani sulla Juventus: "Poteva vincere con l'Atalanta, non si può dire che sono in crisi"

Il tecnico del Parma Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro la Juventus. Ecco un estratto: "Il nostro calcio nei giudizi è veloce: la Juve è tra le imbattute e poco fa è stata padrona contro il Barcellona. Dire che sono in crisi non si può. Stanno bene, anche con l'Atalanta poteva vincere. Sono forti, li affrontiamo con rispetto e umiltà, sono le partite più belle per misurarsi e capire la nostra crescita. Diamo continuità e vediamo a che punto siamo".