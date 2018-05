Parma, Lizhang: "Giocatori eroi, abbiamo compiuto un miracolo"

Il presidente del Parma, Jiang Lizhang, ha manifestato tutta la propria gioia per la promozione della squadra ducale durante la festa di ieri sera. Queste le sue parole riportate da Parmalive.com: "È un grande onore essere qui a celebrare questo momento storico. Stiamo vivendo la gioia enorme che avevo auspicato nella prima conferenza. Come dissi quel giorno, non facciamo proclami ma parliamo con i risultati. Siete soddisfatti del risultato? Non sono riuscito a trattenere le lacrime, quello della promozione è stato un momento molto emozionante: abbiamo aspettato la A per 1092 giorni, realizzando qualcosa senza precedenti. Questa era una missione impossibile, ma ce l'abbiamo fatta nel minor tempo possibile. È un onore incredibile e stasera questo onore appartiene a tutti voi. È stata dura e dolorosa: abbiamo fatto scelte difficili ma abbiamo compiuto un miracolo. Durante questa risalita abbiamo dimostrato il nostro coraggio superando diverse prove, e per questo i nostri ragazzi possono essere considerati degli eroi. Lucarelli, sei un capitano ammirevole. Insieme alla squadra sei caduto e risalito, lottando sul campo. Non hai abbandonato la nave. Sei rimasto e hai guidato la squadra nella risurrezione. Abbiamo ammirato e apprezzato la tua fedeltà, sei unico. La mia gratitudine va a giocatori e staff, i vostri nomi fanno parte della storia del club. Marco Ferrari, sei un amico. Tu e gli altri azionisti avete fatto lavoro indimenticabile. Grazie per il vostro coraggio: la vostra guida è la base su cui può crescere questo club. Cari tifosi, la vostra spinta è stata di grande aiuto per la realizzazione di questo miracolo: grazie per la vostra voce e i vostri cori. Abbiamo attraversato il buio e ora puntiamo a un futuro luminoso, dobbiamo essere speranzosi".