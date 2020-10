Parma, lo scopritore di Mihaila: "Può raggiungere i livelli di Mutu. Sa anticipare le fasi di gioco"

La redazione di ParmaLive.com ha intervistato oggi Silviu Bogdan, lo "scopritore" del nuovo arrivo in crociato, il rumeno Valentin Mihaila. Bogdan ha addocchiato l'attaccante quando aveva solo undici anni: “La prima volta che l’ho visto giocare aveva undici anni, e lo incrociai in un torneo con la mia mia squadra scolastica. Valentin mi è balzato agli occhi, così come a quelli dei miei allenatori, per la sua grande tecnica e grandissima velocità. E’ stato il miglior giocatore del torneo nonostante fosse il più piccolo dei calciatori presenti. Mi ricordo che segnò un bellissimo gol con una sforbiciata laterale, solo uno dei numerosi gol che segnò durante la manifestazione”.

Che tipo di giocatore è oggi Mihaila?

“Valentin è un giocatore di inventiva, dotato di grande velocità e di una grandissima tecnica. Riesce sempre ad anticipare le fasi di gioco. Fuori dal campo è un ragazzo tranquillo, molto socievole ed educato, in nove anni non abbiamo mai avuto un problema”.

Qui a Parma ricordiamo bene un altro giocatore rumeno, Adrian Mutu: crede che possa seguire le sue orme?

“Adrian è stato un grande giocatore, e soprattutto a Parma ha lasciato un grande ricordo prima del suo trasferimento al Chelsea. Penso che Valentin possa avere una buona evoluzione a Parma e credo possa raggiungere il livello che ai suoi tempi raggiunse Mutu. Molto dipenderà dai primi due anni a Parma, se riuscirà ad esprimersi con un bel calcio. Qui a Craiova ha giocato partite importanti di fronte a 25mila persone, non soffre la pressione”.