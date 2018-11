Parma, Lucarelli: "Bandiere sempre più rare, nel calcio moderno è difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera il capitano presenterà la sua autobiografia nella città che l'ha visto sprofondare negli inferi della D per poi tornare in A. In attesa dell'incontro con Alessandro Lucarelli, i colleghi di Sky lo hanno intervistato: "Noi siamo tornati in Serie A in punta di piedi dopo una cavalcata bellissima e insperata, ci siamo presentati con tanta umiltà da neopromossa e ci siamo messi in evidenza sin da subito. Tutto è sudato, niente è regalato, ma sappiamo che il nostro obiettivo rimane quello e dobbiamo raggiungerlo velocemente".

Ricordi un momento difficile in particolare in questi tre anni?

"Ce ne sono stati diversi in questi anni, la Serie C è stata complicata, una stagione molto sofferta. L'anno scorso abbiamo duellato con Frosinone e Palermo per il secondo posto, ma il gol di Floriano ci ha fatto esplodere e ha concluso il nostro percorso".

L'ultima bandiera: è difficile trovare un giocatore in grado di legarsi a una città in questo modo nel calcio moderno?

"E' difficile, sì. Trovare un giocatore che sposa una squadra, un ideale, diventa sempre più difficile. Il titolo scelto un po' mi imbarazza, non mi sento una bandiera ma un tifoso del Parma. Questo senso di appartenenza ci ha consentito di tornare in Serie A, ce lo siamo portati ovunque".

Cosa vedi nel tuo futuro?

"Faccio il club manager ora, ho iniziato questa nuova avventura e ho voglia di crescere per capire cosa potrò fare. Mi tengo tutte le porte aperte".

Il rapporto con tuo fratello: quanto conta per te?

"Essendo più vecchio di me e avendo avuto una carriera più importante Cristiano è stato un punto di riferimento: sono felice di aver seguito i suoi consigli, a parte l'ultimo, visto che mi aveva suggerito di smettere tre anni fa. Avrei rinunciato a emozioni incredibili che ho vissuto".