Parma, Lucarelli: "Contiamo sulla voglia di Darmian di tornare azzurro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza di presentazione di Matteo Darmian, il club manager Alessandro Lucarelli ha speso qualche parola sull'ultimo acquisto e sulla Serie A: “La carriera di Darmian parla per lui, siamo contenti di averlo qui con noi, è stata fatta una bella operazione sottotraccia, ci siamo riusciti e siamo molto contenti e gli diamo il benvenuto. Contiamo sulla sua voglia di tornare protagonista e riconquistare la Nazionale. Le motivazioni e le qualità non gli mancano, siamo contenti. L'asticella bisogna tenerla bassa e non andare incontro a spiacevoli conseguenze. Rispetto all'anno scorso la squadra è migliorata, ma come abbiamo ripetuto l'obiettivo è la salvezza, dobbiamo avere lo spirito battagliero di chi si vuole salvare e con le qualità che abbiamo può arrivare una salvezza più tranquilla. Mai pensare a qualcosa di diverso, dopo i 40 punti potremmo toglierci delle soddisfazioni. E’ una Serie A più complicata. Tutti si sono rinforzati con investimenti importanti e ci sarà da lottare con 7/8 squadre. Ognuno ha le sue caratteristiche e le sue qualità, quindi dovremo dar battaglia a tutti e raccogliere il massimo, senza mai pensare di partire battuti con le grandi e senza sottovalutare le neo promosse o le squadre della nostra fascia. Umiltà, concentrazione e atteggiamento positivo, le armi che ci hanno fatto salvare l'anno scorso", evidenzia ParmaLive.com.