Parma, Lucarelli: "Dobbiamo essere bravi a percepire il pericolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista alla Gazzetta di Parma per Alessandro Lucarelli, ex capitano ducale dalla scorsa estate club manager della società emiliana. L'ex difensore si racconta a pochi mesi dalla decisione di appendere le scarpette al chiodo: "Come sto vivendo il passaggio da calciatore a dirigente? Me ne sto rendendo conto. Perché da un lato so di aver smesso, di avere un altro ruolo, so che non sono più in prima linea come poco tempo fa. Però dentro ho ancora il fuoco del calciatore".

Lucarelli poi sposta l'attenzione sul rendimento attuale della formazione di Roberto D'Aversa, reduce da due sconfitte consecutive: "Dovremo essere bravi ad analizzare bene ogni sconfitta. Chiaro che da fuori il tifoso vede il risultato ed è contento se vinci anche se giochi male. Noi dobbiamo analizzare le prestazioni. In queste due partite abbiamo concesso qualche leggerezza in più che sino a poco tempo fa non commettevamo. Dobbiamo rialzare l'asticella dell'attenzione subito. Dobbiamo essere bravi a percepire il senso del pericolo".