Parma, Lucarelli: "È interesse di tutti ricominciare a giocare, ma ora non serve litigare"

Intervistato in compagnia dell'ex tecnico del Parma Roberto Donadoni, il capitano e ora club manager ducale Alessandro Lucarelli ha spiegato le iniziative benefiche del club durante un intervento su Sky: "Abbiamo iniziato, come società, a fare gli auguri a casa ai tifosi. E' stato emozionante sentire la loro incredulità e gioia, ci ha fatto molto piacere ed è stata una cosa riuscita. È interesse di tutto il sistema calcio ricominciare a giocare ma ora dobbiamo aspettare le autorità competenti e solo dopo il loro ok riprenderemo a giocare, non serve ora litigare su chi vuole giocare o no, dobbiamo solo metterci a disposizione degli esperti".

Che ricordo hai di mister Donadoni come giocatore?

"Del mister io ricordo il grande Milan, dei tre olandesi, che dominava in Italia e in Europa. Poi, a Collecchio, l'ho visto da vicino battere le punizioni a fine allenamento, e ho avuto la certezza di qualche grande giocatore è stato. Metteva la palla dove voleva".

La nuova carriera che prospettive ti ha dato?

"Ho la possibilità di scoprire l'altra faccia della medaglia, adesso vedo tutte le sfaccettature e mi rendo conto di quanto lavoro c'è dietro una squadra di calcio. Per me è stata una bella scoperta, dietro la squadra c'è un lavoro importante di tante persone".