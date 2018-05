Parma, Lucarelli: "Fiero di aver rappresentato questa città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la mattinata odierna il Parma è stato ricevuto in Comune dopo la straordinaria promozione in Serie A. Le parole di capitan Lucarelli: "Una squadra di calcio per la propria città credo sia una delle colonne portanti. Io e i miei compagni siamo orgogliosi di aver dato lustro a Parma tramite il nostro risultato sportivo. Per quanto riguarda il mio riconoscimento personale, non posso che essere fiero di aver rappresentato la città nel momento più difficile della sua squadra di calcio. L’ho fatto, però, non da solo. L’ho fatto con l’appoggio di tutti i tifosi, perché insieme volevamo riprenderci quanto ci è stato tolto. Da solo non avrei fatto nulla. Ho avuto la fortuna di avere nel mio percorso gruppi di ragazzi in campo che hanno anteposto il bene del Parma alle loro esigenze personali. Ringrazio la proprietà, perché ci ha fatto sentire da Serie A anche quando eravamo in Serie D. Ringrazio i tifosi che ci hanno accompagnato in questo bellissimo percorso. Questo attestato personale lo voglio condividere con tutte le persone che mi hanno affiancato e permesso di raggiungere l’obiettivo", evidenzia ParmaLive.com.