Parma, Lucarelli: "Il cuore fa la differenza, non contano solo i soldi"

Fonte: parmalive

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista rilasciata a TvParma da Alessandro Lucarelli. L'ex capitano crociato ha parlato della sua autobiografia: "Una biografia vuol dire che si è arrivati alla vecchiaia. Si è chiuso un ciclo che ho voluto ripercorrere, partendo da Livorno, dove ero un ragazzino con tanta voglia di giocare e un sogno, quello di diventare calciatore. Con alcune difficoltà sono riuscito a realizzare il mio sogno, fino ad arrivare a Parma dove insieme ai tifosi e alla città abbiamo scritto la storia. È quindi un percorso completo di quello che è stata la mia carriera, ma nel libro non si parla solo di calcio, c'è un aspetto sentimentale che viene fuori".

Cosa emerge di te nel libro che ancora i tifosi non conoscevano?

"Gran parte del libro è sulla mia storia a Parma, dove insieme ad un percorso calcistico e professionale c'è una storia di sentimento e di cuore, di appartenenza verso questa maglia e a questa città. Spero di averlo raccontato nel miglior modo possibile. Voglio dare un messaggio di cosa è stato per me il Parma, di cosa ho fatto qua e di cosa mi è costato. L'esempio potrebbe essere di non guardare puramente l'aspetto economico o di professione, ma che il cuore a volte può fare la differenza".

Ti senti un esempio?

"No. Non mi sento un esempio. Spero di averlo dato l'esempio, con il mio modo di essere e di fare. Se questo mi verrà riconosciuto sarà il complimento più bello. Vedere tutta questa gente a piacere e sono contento di essere qua. Il bene che i tifosi vogliono a me è lo stesso che io voglio a loro".