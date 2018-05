Parma, Lucarelli: "Il gol del Foggia a Frosinone mi ha rimesso al mondo"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

L'emozione più grande della gara promozione di La Spezia? Per i calciatori e i dirigenti ducali, quasi in un coro unanime, è il boato del pubblico di fede gialloblù al gol del Foggia in quel di Frosinone. La rete di Floriano, per Cristiano Lucarelli, Di Gaudio e tutto il resto del gruppo, è la cosa più bella di questa volatona, poi vinta, per la Serie A. Il numero 6 crociato, addirittura, ha dichiarato: "Pensavo non ci fosse più speranza, quel boato lì mi ha rimesso al mondo".