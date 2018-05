Parma, Lucarelli: "In A dopo 3 anni, incredibile. Balo? Piazza ideale"

Fonte: www.parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Bruno, l’ormai ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato della sua esperienza crociata, fino al ritiro dell’altra sera. Inoltre, ha fornito consigli ad un possibile nuovo acquisto per la prossima stagione: “Ho scelto di rimanere col cuore, mi ero legato alla gente di Parma ma mai avrei pensato di tornare in Serie A in tre anni. Ora devo parlare con la società e partirò con una nuova esperienza. Balotelli? Parma sarebbe la sua piazza ideale per pensare solo al calcio, gli direi di ridere e di farsi voler bene. Le sue qualità non si discutono, il limite è l’atteggiamento”.