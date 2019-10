© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex capitano crociato ed ora Club Manager del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato ai microfoni di 12 Tv Parma dopo la brutta sconfitta di Ferrara dello scorso weekend: "Sabato non abbiamo giocato perché la squadra è arrivata stanca mentalmente all'appuntamento con la Spal e di fatto non è entrata in campo. Purtroppo queste partite non le spieghi e non sono allenabili, perché durante la settimana non c' erano stati segnali di allarme. Sicuramente abbiamo pagato le precedenti due gare vinte contro due squadre superiori a noi e che hanno comportato un notevole dispendio di energie fisiche e mentali. Credo sia stata pagata la disabitudine al giocare tre partite nel giro di meno di 10 giorni. L'errore più grande è forse stato l'appagamento dopo due vittorie importanti e preziose che però hanno evidentemente scaricato il gruppo".