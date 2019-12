© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dell'imminente match di Coppa Italia contro il Frosinone: "Sì, se superiamo il turno affronteremmo la Roma e si aprirebbe uno scenario interessante: la coppa è un appuntamento che non snobbiamo, faremo di tutto per passare il turno. Il mister è uno degli artefici di questa risalita, ci ha presi a metà classifica in Serie C, stiamo facendo un bel campionato. Stiamo ottenendo bei risultati e siamo felici di continuare con lui".