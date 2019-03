© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, è intervenuto prima del match contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Il momento non è il migliore, ma non dobbiamo drammatizzare troppo. Abbiamo fatto bene prima, ci possiamo permettere il momento difficile. Oggi è la partita giusta per poter invertire la rotta".