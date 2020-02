Parma, Lucarelli: "Perché il VAR non viene utilizzato?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida cpersa con la Lazio, gara caratterizzata da accesse proteste del Parma nel finale contro la direzione arbitrale: "Partita decisa da Di Bello in campo e da Banti nella saletta VAR. C'erano due rigore evidenti per il Parma, ma l'arbitro non è mai stato chiamato. Le situazioni su Alves e Cornelius non sono chiare, ma chiarissime e non accettiamo che non sia stato chiamato da Banti. Non siamo riusciti a parlare con nessuno ma abbiamo visto tutto tutti. Chiediamo a Banti perché non ha chiamato Di Bello".

La stagione del Parma è comunque molto positiva.

Certo, ma non per questo dobbiamo accettare questi errori. Il nostro obiettivo resta la salvezza, ma noi vogliamo fare il massimo: se c'è la possibilità di fare qualcosa di meglio, non vedo perché ci debba essere impedito. Siamo stati penalizzati, non capisco perché se c'è un VAR non viene utilizzato".

Obiettivo Europa?

"Non scherziamo, l'obiettivo resta la salvezza. Questa sera poteva essere l'occasione giusta per avvicinarci, ma purtroppo non è successo".