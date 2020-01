Parma, Lucarelli presenta Kurtic: "Ha grande esperienza e qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Club Manager del Parma, Alessandro Lucarelli, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Jasmin Kurtic per presentare il nuovo centrocampista crociato: "Siamo qui a presentare il nostro nuovo acquisto, un giocatore che conosciamo benissimo, di grande esperienza e qualità. Verrà a rinfoltire il reparto di centrocampo, è pronto e a disposizione del mister per lunedì sera. Sarà una settimana importante per noi, ci sono due gare importanti: la prima è un crocevia fondamentale per la nostra stagione, chiedo l'aiuto del nostro pubblico che nonostante l'orario e il giorno invito a venire allo stadio per uno scontro salvezza fondamentale. Giovedì è una sfida affascinante, una competizione a cui teniamo e dove ci presenteremo al meglio".