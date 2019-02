Parma, Malmesi: "Obiettivo salvezza: nessuno lo ha mai perso di vista"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Speriamo di salvarci e l'obiettivo è sempre rimasto quello in queste settimane, per fortuna nessuno lo ha mai perso di vista. Cagliari e le partite dell'ultimo periodo l'hanno dimostrato, l'obiettivo non può essere nient'altro. D'altronde abbiamo fatto questa salita verticale vertiginosa e avuto un'estate tutt'altro che semplice, per cui non possiamo avere un obiettivo che non sia la salvezza". Così Giacomo Malmesi, vicepresidente del Parma, ha voluto tranquillizzare gli animi dopo la sconfitta di Cagliari. L'obiettivo è ben chiaro nella mente di società e squadra, come ha ribadito ieri l'avvocato durante la premiazione dell'atleta dell'anno da parte dell'Associazione Nazionale Veterani dello Sport: "Siamo in Serie A da pochi mesi ed eravamo in Serie D quattro anni fa. Se le vincessimo tutte vorrebbe dire che tutti gli altri hanno sbagliato molto nei venti anni precedenti. Ci sono partite in cui al minimo errore paghi e questo è accaduto agli altri in altre partite e adesso a noi nelle ultime due".